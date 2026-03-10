ДТП с пятью погибшими в Башкирии: названа причина трагедии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой доложила о ситуации с аварийностью в регионе за первые месяцы 2026 года. Всего с начала года зарегистрировано 307 ДТП — на 106 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали 394 человека (снижение на 142), погибли 45 (на три меньше).