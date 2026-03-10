Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с пятью погибшими в Башкирии: названа причина трагедии

Министр транспорта Башкирии назвала причину ДТП с пятью погибшими.

Источник: ГАИ Башкирии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой доложила о ситуации с аварийностью в регионе за первые месяцы 2026 года. Всего с начала года зарегистрировано 307 ДТП — на 106 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали 394 человека (снижение на 142), погибли 45 (на три меньше).

Основным видом смертельных ДТП на минувшей неделе стало столкновение — в таких авариях погибли четыре человека. За управление в состоянии опьянения задержаны 306 водителей.

Глава региона Радий Хабиров поинтересовался причинами вчерашней трагедии в Караидельском районе. Минакова пояснила, что смертельное ДТП на 72-м километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка произошло из-за обгона.

Напомним, вчера в Караидельском районе столкнулись два автомобиля, погибли пятеро. Двоих пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Бирской ЦРБ. Их состояние контролируют специалисты санитарной авиации, после стабилизации пациентов планируют перевести в клиники Уфы.