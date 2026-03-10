В Ростовской области раскрыли массовую рассылку сильнодействующих препаратов

В Ростовской области раскрыли массовую почтовую рассылку сильнодействующих препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Канал сбыта запрещенных веществ выявили полицейские вместе с представителями УФСБ и работниками департамента почтовой безопасности.
28-летнего подозреваемого задержали в Ростове-на-Дону, около одного из отделений связи. У мужчины при себе было 26 свертков с медикаментами, запрещенными для свободного оборота.
По данным полиции, мужчина рассылал рецептурные препараты по всей стране. Он получал их от куратора через транспортную компанию, а потом самостоятельно фасовал их на мелкие партии для дальнейшей пересылки.
Всего изъяли 927 таблеток и капсул. Также нашли телефоны с переписками, подтверждающими нелегальный бизнес. Теперь подозреваемому грозит наказание сразу по двум уголовным статьям, связанным с незаконным оборотом сильнодействующих веществ и покушением на наркоторговлю (ч. 3 ст. 234 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
Сейчас мужчина находится под стражей. Ведется следствие. Оперативники ищут других участников преступной схемы и тех, кто координировал рассылку.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.