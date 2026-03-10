В горах Сочи туристу, разбудившему медведя, пришлось спасаться от него на дереве

О неожиданной встрече со зверем рассказал в соцсетях один из туристов, совершавший прогулку в сочинском горном кластере. Непонятно, что именно потревожило крупного медведя, но тот пробудился от зимней спячки и внезапно вышел на тропу, по которой шел мужчина.