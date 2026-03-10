Ричмонд
В горах Сочи туристу, разбудившему медведя, пришлось спасаться от него на дереве

К счастью, агрессии хищник не проявил.

Источник: Соцсети

О неожиданной встрече со зверем рассказал в соцсетях один из туристов, совершавший прогулку в сочинском горном кластере. Непонятно, что именно потревожило крупного медведя, но тот пробудился от зимней спячки и внезапно вышел на тропу, по которой шел мужчина.

Перепуганный турист быстро забрался на дерево. Судя по всему, зверь был не намерен идти на конфронтацию: немного походив под деревом, он удалился — видимо, чтобы продолжить прерванный сон.

Выждав определенное время, мужчина слез на землю и быстро ретировался.

Очевидцы утверждают, что подобные вылазки косолапых во внеурочное время встречались и раньше. Не исключено, что зверей будят звуки взрывов от принудительного спуска лавин.

Напомним, в конце января в соцсетях появилась информация о преследовании сноубордиста волком в горах Домбая, который якобы гнался за ним. Позже выяснилось, что это была собака.