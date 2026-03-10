В Нижнекамске задержан курьер, причастный к хищению 1,5 млн рублей у пенсионера

Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Казани, подозреваемого в причастности к хищению денег у 72-летнего пенсионера. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
По данным полиции Нижнекамска, потерпевший обратился с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что получил СМС-сообщение от портала «Госуслуги» о несанкционированном входе в его аккаунт. Перезвонив по указанному в сообщении номеру, он вступил в разговор с людьми, представившимися сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга.
Злоумышленники убедили пенсионера, что его документы попали в руки мошенников, и для сохранности сбережений необходимо снять деньги и перевести их на «безопасный счет». После снятия наличных потерпевший связался с кураторами и получил указание ожидать курьера для передачи средств якобы представителю Центрального банка.
Более двух часов мужчина ждал на парковке у торгового центра, после чего передал пакет с деньгами подошедшему молодому человеку. Лишь спустя время пенсионер осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его в Казани. Задержанный признался, что нашел подработку в одном из мессенджеров — ему предлагалось забирать деньги в Нижнекамске и переводить их на указанные реквизиты, оставляя себе процент от суммы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы.