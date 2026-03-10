В Нижнекамске задержан курьер, причастный к хищению 1,5 млн рублей у пенсионера

По данным полиции Нижнекамска, потерпевший обратился с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что получил СМС-сообщение от портала «Госуслуги» о несанкционированном входе в его аккаунт. Перезвонив по указанному в сообщении номеру, он вступил в разговор с людьми, представившимися сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга.