Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Разведывательный дрон пограничной службы Польши Safran S-15 Patroller находится в воздушном пространстве в непосредственной близости от белорусской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Источник: © РИА Новости

Судя по траектории полета, беспилотник был запущен недалеко от Варшавы, долетел до польской столицы, после чего развернулся на 180 градусов и направился к границе с Белоруссией.

Там он совершил на высоте около 3 километров уже пять пролетов параллельно границе между населенными пунктами Семянувка и Старе-Масево, расстояние между которыми составляет приблизительно 10 километров по прямой.

Время вылета и предполагаемое время посадки дрона, равно как и цели его нахождения на границе Польши и Белоруссии неизвестны.

Safran Patroller S-15 — тактический БПЛА средней дальности, разработанный французской компанией Safran для задач разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до примерно 6−7 км и передавать данные в реальном времени.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
