Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей

Судя по траектории полета, беспилотник был запущен недалеко от Варшавы, долетел до польской столицы, после чего развернулся на 180 градусов и направился к границе с Белоруссией.
Там он совершил на высоте около 3 километров уже пять пролетов параллельно границе между населенными пунктами Семянувка и Старе-Масево, расстояние между которыми составляет приблизительно 10 километров по прямой.
Время вылета и предполагаемое время посадки дрона, равно как и цели его нахождения на границе Польши и Белоруссии неизвестны.
Safran Patroller S-15 — тактический БПЛА средней дальности, разработанный французской компанией Safran для задач разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до примерно 6−7 км и передавать данные в реальном времени.