Под Ростовом за манипуляции с программой осудили системного администратора

Мужчина модифицировал программное обеспечение «1С Предприятие» так, чтобы оно работало без лицензии. Однако об этих манипуляциях узнали силовики. Они возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статьям «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Нарушение авторских прав».