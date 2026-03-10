Под Ростовом за манипуляции с программой осудили системного администратора

Житель Новошахтинска Ростовской области работал системным администратором в двух коммерческих фирмах. В его обязанности входило следить за компьютерами, сетями и программным обеспечением. Как выяснили оперативники УФСБ, в какой-то момент админ решил проявить инициативу и сэкономить деньги компаний на покупке лицензионного софта.
Мужчина модифицировал программное обеспечение «1С Предприятие» так, чтобы оно работало без лицензии. Однако об этих манипуляциях узнали силовики. Они возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статьям «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Нарушение авторских прав».
Как рассказали в областной ФСБ, своими действиями дончанин причинил правообладателю ущерб на сумму в два миллиона 446 тысяч рублей.
Новошахтинский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
