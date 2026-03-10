В Башкирии экс-начальник управления образования посажен под домашний арест.

По версии следствия, обвиняемый, будучи начальником МКУ «Управление образования», действуя единым преступным умыслом с генеральным директором ООО «Общепит», направленным на хищение бюджетных средств, имея влияние на директоров школ, в период с апреля по июль 2025 года принудил последних к подписанию муниципальных контрактов с ООО «Общепит» на оказание услуг по организации ежедневного питания в детских лагерях.