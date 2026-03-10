В Башкирии экс-начальник управления образования посажен под домашний арест.

Бывшему начальнику МКУ «Управление образования» Бирского района избрана мера пресечения за мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По версии следствия, обвиняемый, будучи начальником МКУ «Управление образования», действуя единым преступным умыслом с генеральным директором ООО «Общепит», направленным на хищение бюджетных средств, имея влияние на директоров школ, в период с апреля по июль 2025 года принудил последних к подписанию муниципальных контрактов с ООО «Общепит» на оказание услуг по организации ежедневного питания в детских лагерях.
Предприятие в выходные и праздничные дни не оказывало услуг питания в детских лагерях, однако денежные средства по контракту были оплачены. В результате бюджету муниципального района и бюджету республики причинен ущерб в особо крупном размер.
Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 апреля 2026 года.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что экс-глава Бирска предстанет перед судом. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, а также в получении взятки.