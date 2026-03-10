Молодая мать из Воронежа получила три года колонии за избиение годовалого сына

Следствием и судом установлено, что вечером 23 сентября 2025 года в одной из квартир дома в Ленинском районе Воронежа женщина жестоко избила своего годовалого сына. Полученные малышом телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.