Молодая мать из Воронежа получила три года колонии за избиение годовалого сына

В Воронеже вынесен приговор по делу о жестоком обращении с ребенком. Местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Об этом рассказали в СУ СКР по региону 10 марта.
Следствием и судом установлено, что вечером 23 сентября 2025 года в одной из квартир дома в Ленинском районе Воронежа женщина жестоко избила своего годовалого сына. Полученные малышом телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
На предварительном следствии фигурантка признала вину и дала признательные показания. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК России по Воронежской области собрали исчерпывающую доказательственную базу, которая легла в основу обвинительного приговора.
Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.