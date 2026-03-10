Ричмонд
Карантин по бешенству был введен еще в двух селах Нижегородской области

Запрещено организовывать ярмарки, выставки и любые другие мероприятия, связанные с массовым скоплением животных.

Источник: АиФ

В Арзамасском и Воротынском районах Нижегородской области введен карантин по бешенству. Решение принято губернатором региона и официально опубликовано.

Очаги опасного вирусного заболевания обнаружены в рабочем поселке Выездное и деревне Осинки. Так, в первом случае эпизоотическим очагом признали территорию Арзамасской районной общественной организации охотников и рыболовов Нижегородской области, а во втором признали личное подсобное хозяйство.

С начала марта в этих населенных пунктах действуют следующие ограничения: запрещено перемещение, ввоз и вывоз живности, проведение лечебных мероприятий, а также охота и снятие шкур с павших животных.

Посторонние не допускаются на территории очагов заражения.

Ранее карантин по бешенству ввели в двух деревнях Нижегородской области.