В Торонто неизвестные обстреляли консульство США

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Неизвестные обстреляли консульство США в канадском Торонто, сообщила местная полиция.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Полиция отреагировала на сообщения о том, что кто-то выстрелил в американское консульство. Обнаружены следы выстрела», — говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети Х.

Сообщений о пострадавших нет.

Газета New York Times со ссылкой на кадры телерепортажа сообщает о двух следах от пуль на стеклянной двери главного входа.

Издание отмечает, что консульство, расположенное недалеко от мэрии, часто становится местом проведения антиамериканских протестов, включая акции в эти выходные против военной операции на Ближнем Востоке.

