В Торонто неизвестные обстреляли консульство США

«Полиция отреагировала на сообщения о том, что кто-то выстрелил в американское консульство. Обнаружены следы выстрела», — говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети Х.
Сообщений о пострадавших нет.
Газета New York Times со ссылкой на кадры телерепортажа сообщает о двух следах от пуль на стеклянной двери главного входа.
Издание отмечает, что консульство, расположенное недалеко от мэрии, часто становится местом проведения антиамериканских протестов, включая акции в эти выходные против военной операции на Ближнем Востоке.