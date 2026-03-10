Водитель маршрутки из Волгограда получил срок за смертельное ДТП с девочкой

Эта жуткая история произошла днем 22 сентября 2025 года в городе Волжский. 39-летний водитель маршрутного такси «Пежо Боксер», который ехал по маршруту № 24а, не заметил ребенка. Он поворачивал направо с улицы Оломоуцкой на улицу Мира и, по версии следствия и суда, нарушил ПДД. Водитель не уступил дорогу 9-летней девочке, которая в этот момент пересекала проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, причем на зеленый свет светофора, катаясь на детском самокате.