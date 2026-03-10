Ричмонд
Водитель маршрутки из Волгограда получил срок за смертельное ДТП с девочкой

Суд вынес приговор по делу о гибели школьницы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области вынесли приговор водителю маршрутки, который насмерть сбил 9-летнюю девочку на самокате. Мужчина получил реальный срок и лишился прав, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Эта жуткая история произошла днем 22 сентября 2025 года в городе Волжский. 39-летний водитель маршрутного такси «Пежо Боксер», который ехал по маршруту № 24а, не заметил ребенка. Он поворачивал направо с улицы Оломоуцкой на улицу Мира и, по версии следствия и суда, нарушил ПДД. Водитель не уступил дорогу 9-летней девочке, которая в этот момент пересекала проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, причем на зеленый свет светофора, катаясь на детском самокате.

Удар был такой силы, что ребенок получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Девочка погибла на месте. Сразу после аварии водителя задержали. На время предварительного расследования его заключили под стражу. Мужчина полностью признал свою вину в произошедшем.

В итоге фигуранта уголовного дела приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Помимо этого, водителю запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.