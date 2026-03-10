В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали четыре человека

«По предварительным данным, сегодня около 19:15 (14:15 мск — прим. ТАСС) на улице Домостроительная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей. Столкновение произошло между автомобилями Kia Rio, Toyota Premium, Toyota Carina и Toyota Gracia. От удара транспортные средства получили механические повреждения. В медицинское учреждение доставлены четверо пассажиров, находившиеся в момент аварии в салонах автомобилей», — сообщили в полиции.