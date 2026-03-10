Ричмонд
В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали четыре человека

УЛАН-УДЭ, 10 марта. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло в Улан-Удэ. Столкнулись четыре легковые машины, пострадали четверо человек, сообщили в МВД по Бурятии.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня около 19:15 (14:15 мск — прим. ТАСС) на улице Домостроительная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей. Столкновение произошло между автомобилями Kia Rio, Toyota Premium, Toyota Carina и Toyota Gracia. От удара транспортные средства получили механические повреждения. В медицинское учреждение доставлены четверо пассажиров, находившиеся в момент аварии в салонах автомобилей», — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и участников ДТП. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварии.

В последние дни в Улан-Удэ наблюдается сложная транспортная обстановка: из-за перепада температуры воздуха — с плюсовой днем и до минусовой ближе к вечеру — на дорогах образуется гололед.