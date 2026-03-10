Бастрыкин поручил завести дело из-за отрезанной от города станицы

Люди пожаловались на невозможность добраться до соседнего города Новочеркасска. Как выяснилось, еще с августа прошлого года компетентные органы своевременно не продлили лицензию перевозчику, обслуживавшему маршрут. Компания несколько месяцев работала с нарушениями, а в феврале движение автобуса и вовсе прекратилось. Новый контракт с другим перевозчиком до сих пор не заключен.