Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил завести дело из-за отрезанной от города станицы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением прав жителей станицы Грушевской в Ростовской области.

Источник: Life.ru

Как сообщает информационный центр СК России, поводом стало обращение граждан, оставленное в комментариях в аккаунте приемной главы ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Люди пожаловались на невозможность добраться до соседнего города Новочеркасска. Как выяснилось, еще с августа прошлого года компетентные органы своевременно не продлили лицензию перевозчику, обслуживавшему маршрут. Компания несколько месяцев работала с нарушениями, а в феврале движение автобуса и вовсе прекратилось. Новый контракт с другим перевозчиком до сих пор не заключен.

В результате жители станицы оказались отрезанными от города: они не могут доехать до работы, учебы, больниц и других социальных объектов. Обращения в различные инстанции, как утверждают граждане, результатов не дали.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение взято на контроль в центральном аппарате СК России.