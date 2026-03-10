Нижегородских коллекторов оштрафовали почти на миллион рублей

Профессиональные коллекторские, микрофинансовые и кредитные организации Нижегородской области привлечены к ответственности за нарушение правил возврата просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, уточнив, что за первые два месяца 2026 года сумма назначенных штрафов составила почти один миллион рублей.
Всего с начала года в надзорное ведомство поступило 173 обращения от жителей региона. Основными поводами для жалоб стали превышение допустимого количества звонков и текстовых сообщений, использование некорректных выражений при общении, а также незаконное взаимодействие с третьими лицами и распространение сведений о долгах. По результатам проверок судебные приставы составили 21 административный протокол по статье 14.57 КоАП РФ.
Для сравнения, за весь 2025 год в регионе было составлено 213 аналогичных протоколов, а общая сумма штрафных санкций для организаций-нарушителей достигла почти 20 миллионов рублей. Сотрудники ведомства продолжают контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по взысканию задолженности.