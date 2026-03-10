Нижегородских коллекторов оштрафовали почти на миллион рублей

Всего с начала года в надзорное ведомство поступило 173 обращения от жителей региона. Основными поводами для жалоб стали превышение допустимого количества звонков и текстовых сообщений, использование некорректных выражений при общении, а также незаконное взаимодействие с третьими лицами и распространение сведений о долгах. По результатам проверок судебные приставы составили 21 административный протокол по статье 14.57 КоАП РФ.