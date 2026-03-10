Избившей годовалого ребёнка молодой матери из Воронежа вынесли приговор

На предварительном следствии девушка дала признательные показания, после чего её заключили под стражу. Спустя пять месяцев горожанку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.