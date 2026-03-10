Ричмонд
Избившей годовалого ребёнка молодой матери из Воронежа вынесли приговор

23-летнюю девушку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Источник: АиФ Воронеж

23-летнюю жительницу Воронежа приговорили к трём годам лишения свободы за избиение годовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по региону во вторник, 10 марта.

Всё произошло в конце сентября 2025 года в квартире дома на Ленинском проспекте. После жестокого избиения матерью ребёнок оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

На предварительном следствии девушка дала признательные показания, после чего её заключили под стражу. Спустя пять месяцев горожанку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, сейчас ребёнок проживает вместе с отцом.