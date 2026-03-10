Пожар в мастерских у гимназии № 10 в Севастополе ликвидировали

Во вторник около 16.00 в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией № 10. Огонь охватил 30 «квадратов». Из учебного корпуса школы были эвакуированы 386 школьников и 20 учителей. Погибших и пострадавших нет.
«Пожар ликвидирован полностью в 17:07», — сказано в сообщении.
С огнем боролись 38 специалистов и семь автомобилей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили спасатели.
Накануне сообщалось, что в Крыму ликвидировали два пожара — в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка.
