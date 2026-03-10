Под Воронежем студент и его подельник угнали «шестерку», чтобы разобрать на запчасти

В Семилукском районе полицейские раскрыли угон автомобиля ВАЗ-2106. С заявлением о пропаже машины в отдел полиции обратился 18-летний местный житель. Подробности 10 марта рассказали в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 4 марта. Потерпевший оставил свой автомобиль незапертым у дома на улице Курской, чем воспользовались двое неизвестных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро установили маршрут движения угнанной машины. Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 17 и 20 лет.
Как выяснили оперативники, злоумышленники завели «шестерку» «с толкача», после чего отогнали ее в поле и спрятали. Там они планировали разобрать автомобиль на запчасти, чтобы в дальнейшем продать их. При этом выяснилось, что 17-летний студент колледжа уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).
Благодаря оперативной работе полицейских автомобиль удалось вернуть законному владельцу в целости. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.