С убийства 9-летнего Паши прошло 40 дней: кто пришёл на могилу ребёнка

10 марта на Южном кладбище в Санкт-Петербурге на могиле 9-летнего Паши снова собрались неравнодушные люди. Утром был проведён молебен, а затем добровольцы привели в порядок захоронение — положили свежие цветы, присыпали всё вокруг песком.
Со дня убийства 9-летнего Паши прошло 40 дней, но почтить память мальчика приехали только волонтёры — те самые, что прочёсывали Ломоносовский район Ленобласти в поисках ребёнка, и нашли его тело у Нижнего Шингерского водопада близ деревни Яльгелево. Они сообщили маме и бабушке мальчика о сороковинах, но родных погибшего на кладбище пока не видели.
Могилка Паши выглядит более чем ухоженной. Она буквально завалена свежими цветами и игрушками, тут и там виднеются лампадки. Видно, что о захоронении тщательно заботятся.
Паша рос в бедной многодетной семье, он не ходил в школу и большую часть времени был предоставлен сам себе. Временами он подрабатывал возле торговых центров — мыл фары и окна машин. Именно там мальчика и видели в последний раз, 30 января.
По подозрению в убийстве Паши задержали 38-летнего Петра из Луганской области. Оказалось, что ребёнок несколько раз выполнял мелкие поручения мужчины и мыл его автомобиль.
Во время допроса Пётр заявил, что Паша вымогал у него деньги. По версии следствия, взрослый сделал мальчику возмутительное предложение. Ребёнок ответил отказом, а затем якобы начал требовать полмиллиона за молчание. По словам Петра, после этого он несколько раз ударил Пашу, а затем отвёз его к водоёму и утопил.