В Волжском сын спустил 50 тысяч отца на онлайн-ставки

В Волжском 41-летний мужчина перевёл себе 50 тысяч рублей с кредитной карты отца и потратил их на онлайн-ставках, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Жителя города Волжского задержали по подозрению в краже 50 тысяч рублей у собственного отца, которые мужчина позже потратил на онлайн-ставки.

В полицию Волжского обратился 64-летний местный житель с заявлением о пропаже денег с кредитной карты. Мужчина обнаружил, что с его счёта исчезли 50 тысяч рублей, и сразу сообщил об этом стражам порядка.

«В ходе проверки было установлено, что к хищению причастен 41-летний сын заявителя. Используя телефон отца, он перевел деньги на собственный счет и потратил их на онлайн-ставках», — сообщили в региональном главке МВД.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже с использованием электронных средств платежа.

Теперь неосторожному сыну грозит не только потеря доверия родственника, но и вполне реальный срок.

Ранее сообщалось о приговоре 43-летнему жителю столицы, который потратил 555 тыс. рублей из доверенных тому денег на онлайн-ставках.