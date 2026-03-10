Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору

Борский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении братьев Андрея и Льва Горват. Изначально их обвиняли в покушении на убийство двух и более человек, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.