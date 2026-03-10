В центре Екатеринбурга спасли женщину, которая провалилась под лед

10 марта днем в Екатеринбурге женщина провалилась под лед городского пруда. На помощь ей пришли прохожие, которые стали свидетелями инцидента.
— На место выезжали спасатели. К моменту приезда в области провала никого не было обнаружено. Женщина самостоятельно покинула место, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Свердловские спасатели напоминают, что пострадавшему нужно раскинуть руки по кромкам льда. Это позволит не уйти под лед с головой. Позовите на помощь прохожих. Постарайтесь не паниковать, избавиться от лишних тяжестей.
Не наваливайтесь всем телом на кромку льда, иначе он может обломаться. Попробуйте вытащить сначала одну ногу, затем вторую. Не вставайте на лед ногами, так как есть риск вновь уйти под воду.
Напомним, что сотрудники ведомства регулярно проводят рейды, чтобы предупредить трагедии. Свердловские спасатели напоминают уральцам о смертельной опасности выхода на тонкий лед.