В Самаре 24 марта начнется суд над капитаном судна «Каштан» за гибель пассажирки

В Красноглинском районном суде Самары 24 марта состоится судебное заседание по делу о гибели женщины на Волге. ЧП произошло 12 июля, когда на город налетел шторм. На реке перевернулось судно с пятью пассажирами, 34-летняя женщина не успела выбраться из него и погибла. Причиной затопления мог быть сильный ветер, а подсудимым является капитан судна «Каштан», который не выполнил необходимые действия по маневрированию в штормовых условиях.