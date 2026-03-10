Экс-замдиректора УК осудят за невыплату зарплаты: две женщины не получали деньги месяцами

По данным ведомства, с октября 2023 по май 2024 года фигурант недоплачивал двум сотрудницам. Женщины работали с ведома руководства, хотя трудовые договоры с ними не были оформлены надлежащим образом. При этом средства на погашение долга у организации были, но обвиняемый направлял их на расчеты с поставщиками и другие нужды, игнорируя очередность платежей и права работниц.