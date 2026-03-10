Опасные вещества выявили в сбросах воды со свердловского целлюлозного завода

В Свердловской области выявлены нарушения в сбросе сточных вод с Туринского целлюлозно-бумажного завода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Проверка показала превышение допустимых концентраций фосфора, БПК5, органических загрязнений, железа и нефтепродуктов. Сброс осуществлялся без разрешения, сообщили в ведомстве.