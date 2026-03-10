Думали не вернёмся. Рыбаки с детьми оказались на льдине и отрезаны от берега

В воскресенье, 9 марта 2026 года, группа рыбаков с детьми оказалась отрезанной от берега на Калининградском заливе после резкого потепления. Ледяной покров у береговой линии начал разрушаться, превратившись в опасную «кашу» под ногами — спасателям МЧС пришлось эвакуировать людей на катерах на воздушной подушке.
ЧП на Калининградском заливе: группа рыбаков оказалась в ледяной ловушке.
Рыбаки-любители занимались подлёдным ловом в акватории Калининградского залива, однако вернуться на берег самостоятельно уже не смогли. Вдоль береговой линии лёд начал таять и разрушаться. Люди оказались фактически отрезаны от суши.
На помощь направили спасателей МЧС. Пять сотрудников ведомства работали на двух катерах на воздушной подушке. Именно такая техника позволяет передвигаться по нестабильному льду и открытой воде. Спасатели поочерёдно перевозили людей на берег.
Во время операции возникли и более опасные эпизоды. Двоих рыбаков спасателям пришлось доставать из воды. Ещё одного человека уже уносило на открытую акваторию залива. Тем не менее операция завершилась без тяжёлых последствий. По данным МЧС, никому из спасённых медицинская помощь не потребовалась.
Рыбак Андрей, оказавшийся в этот день на льду, поделился, что в какой-то момент ему стало страшно: «Лед был довольно крепкий, сначала не ощущалось, что он может разломится, но к обеду солнце нагрело сильнее и все поплыло. Я не знаю, кто вызвал помощь, но когда нас оттуда начали вывозить катером на воздущной подушке, ходить уже было страшно. Лед стал, как каша под ногами».
Почему весенний лёд опаснее зимнего: физика разрушения ледяного покрова.
После происшествия вышло предупреждение следственного управление Следственного комитета России по Калининградской области вновь напомнило жителям региона об опасности выхода на лёд в период потепления.
В начале весны ситуация на водоёмах становится особенно сложной. Снаружи ледяной покров может выглядеть плотным и надёжным, однако его структура уже сильно ослаблена. Солнечное тепло и плюсовая температура постепенно разрушают лёд снизу и по краям.
Даже небольшая нагрузка способна привести к разрушению такой поверхности. В результате человек может оказаться в холодной воде за считанные секунды.
В Следственном комитете подчёркивают, что многие водоёмы региона всё ещё покрыты льдом. Это касается рек, озёр и прудов. Однако весенний лёд отличается от зимнего. Он становится пористым, насыщается водой и перестаёт выдерживать вес человека.
«Меня поражает, что люди в такую теплую погоду додумываются выходить на лед и тащат с собой детей. Столько предупреждений, что это опасно. На них же тяжелые вещи, а они ушли на километр от берега, там глубоко. Не думают головой, а потом трагедии сдучаются», — поделилась мнением очевидец спасения рыбаков Александра Г.
Дети на льду: почему малыши особенно уязвимы в период таяния.
В истории на Калининградском заливе особое внимание привлекло то, что среди людей на льдине находились дети. По данным МЧС, их было шестеро.
В ведомствах регулярно подчёркивают, что именно дети чаще всего недооценивают опасность весеннего льда. Для них замёрзший водоём выглядит как большая площадка для прогулок или игр.
Следственный комитет отдельно обращается к родителям с просьбой заранее объяснять детям возможные последствия таких прогулок. Провал под лёд представляет угрозу не только для здоровья. Даже если человека быстро спасают, подобные ситуации могут стать серьёзным психологическим потрясением.
«Как можно потащить детей с собой? Ну если свою жизнь не цените это ваше дело. А брать детей в такой опасной ситуации. По хорошему проверить бы этих умников, кто до этого додумался и оштрафовать», — высказала точку зрения Мария М. Также ставшая очевидцем произошедшего.
Специалисты отмечают, что в холодной воде организм теряет тепло очень быстро. Поэтому каждая минута после провала под лёд имеет значение.
Советы МЧС: как распознать опасный лёд и что делать при провале.
В региональном управлении МЧС напоминают, что подобные ситуации весной происходят практически каждый год. С приходом тепла рыбаки продолжают выходить на водоёмы, хотя ледяной покров уже начинает разрушаться.
Спасатели отмечают, что внешний вид льда может вводить в заблуждение. Поверхность остаётся белой и плотной, однако внутри уже образуются пустоты и трещины. Особенно быстро разрушается лёд у берега. Именно это и произошло в районе замка Бальга, где люди не смогли вернуться на сушу.
Сотрудники МЧС подчёркивают, что проверять прочность льда ударами ног или предметами категорически нельзя. Если есть хотя бы малейшие сомнения в безопасности, водоём лучше обойти стороной.
Специалисты по безопасности на водных объектах регулярно предупреждают, что весенний лёд является одним из самых опасных природных факторов в переходный период между зимой и тёплым сезоном.
Спасатели объясняют, что разрушение льда происходит неравномерно. Толщина может отличаться буквально на несколько метров. В одном месте человек спокойно стоит на поверхности, а в другом проваливается.
Отдельная проблема возникает у рыбаков. Во время подлёдной рыбалки люди часто уходят далеко от берега. Когда лёд начинает ломаться, дорога обратно может оказаться уже разрушенной.
Именно поэтому спасательные службы каждый год проводят профилактические рейды и напоминают о правилах безопасности. В регионах, где есть крупные водоёмы, подобные операции становятся обычной частью весенней работы МЧС.
Важное предупреждение.
Следственный комитет просит жителей региона не оставаться равнодушными, если они замечают детей или подростков возле замёрзших водоёмов. В таких случаях рекомендуется сообщать взрослым или правоохранительным органам.
Весенний лёд часто выглядит безопасным. Но именно в этот период он становится наиболее коварным. Ситуация в Калининградском заливе показала, что даже несколько десятков взрослых людей могут оказаться в ловушке всего за несколько часов. Спасателям удалось вовремя добраться до льдины. Однако подобные истории нередко заканчиваются гораздо тяжелее.