Думали не вернёмся. Рыбаки с детьми оказались на льдине и отрезаны от берега

Рыбак Андрей, оказавшийся в этот день на льду, поделился, что в какой-то момент ему стало страшно: «Лед был довольно крепкий, сначала не ощущалось, что он может разломится, но к обеду солнце нагрело сильнее и все поплыло. Я не знаю, кто вызвал помощь, но когда нас оттуда начали вывозить катером на воздущной подушке, ходить уже было страшно. Лед стал, как каша под ногами».