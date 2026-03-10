Ричмонд
В Иране заявили о 15 тыс. пострадавших при ударах США и Израиля с 28 февраля

ДОХА, 10 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 15 тыс. иранцев получили ранения в результате ударов США и Израиля с 28 февраля. Об этом заявило Министерство здравоохранения Ирана.

Источник: Reuters

«С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тысяч граждан нашего государства получили ранения. Из этого числа 12 495 человек получили медицинскую помощь и выписаны. Проведено 670 операций, и 1 682 раненых все еще находятся в стационаре», — приводит его заявление агентство Tasnim.

