В Иране заявили о 15 тыс. пострадавших при ударах США и Израиля с 28 февраля

«С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тысяч граждан нашего государства получили ранения. Из этого числа 12 495 человек получили медицинскую помощь и выписаны. Проведено 670 операций, и 1 682 раненых все еще находятся в стационаре», — приводит его заявление агентство Tasnim.