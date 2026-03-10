Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Булки хлеба засыпали КАД: фото с места происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге из «Газели» на проезжую часть высыпался хлеб. Инцидент произошёл над развязкой с Витебским проспектом по внутреннему кольцу, сообщает корреспондент spb.aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, грузовик попал в ДТП. Из-за аварии движение транспорта оказалось ограничено. Пробка протянулась уже на несколько километров. Водители машин из встречного ряда тоже сбросили скорость — проезжают мимо и смотрят на рассыпавшиеся буханки.

В соцсетях горожане шутят, что пробку можно легко ликвидировать. Для этого предлагают забрать хлеб себе.

В действительности же, находящиеся поблизости люди не посягают на выпавший хлеб. К тому же рядом находятся сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии.