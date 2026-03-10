Булки хлеба засыпали КАД: фото с места происшествия

По предварительным данным, грузовик попал в ДТП. Из-за аварии движение транспорта оказалось ограничено. Пробка протянулась уже на несколько километров. Водители машин из встречного ряда тоже сбросили скорость — проезжают мимо и смотрят на рассыпавшиеся буханки.
В соцсетях горожане шутят, что пробку можно легко ликвидировать. Для этого предлагают забрать хлеб себе.
В действительности же, находящиеся поблизости люди не посягают на выпавший хлеб. К тому же рядом находятся сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии.