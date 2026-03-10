Ричмонд
Ростовские таможенники завели дело из-за покупки сильнодействующих препаратов

Дело о контрабанде завели на Дону из-за посылки с капсулами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ростовской области в точке выдачи маркетплейса нашли посылку с сильнодействующими препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Посылка пришла из Казахстана, в ней обнаружили 15 банок с капсулами (900 штук). Как выяснилось, получательница товара приобретала его не для себя. Она собиралась продать препарат как средство для похудения.

Подозрительные капсулы изъяли и отправили на экспертизу. В итоге подтвердилось наличие сильнодействующего вещества общей массой в 300 гр. После этого завели сразу два уголовных дела в рамках статьи о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Ростовская таможня напоминает: провозить через границу ограниченное количество препаратов с сильнодействующими веществами можно только в том случае, если их выписал врач. Нужно оформлять специальные медицинские документы. Кроме того, подобные средства подлежат таможенному декларированию. Нарушителям грозят административная или уголовная ответственность.