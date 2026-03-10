Волжский суд передал государству имущество судьи на 166 миллионов рублей

Волжский городской суд обратил в доход государства РФ имущество нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила материалы в отношении Фомина в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска. Заявление для рассмотрения по существу поступило в Волжский.
Из материалов дела следует, что бывший представитель Нижегородского областного суда имел непредусмотренные законом доходы. На эти деньги Фомин приобрел дорогостоящие активы в Москве, Московской, Саратовской и Ростовской областях. Объекты собственности он оформлял на своих родственников.
Среди них земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также дорогостоящие транспортные средства. Общая стоимость имущества оценивается в 166 миллионов рублей.
Истец просил обратить в доход Российской Федерации 35 объектов недвижимости и автомобиль марки BMW X6 XDRIVE 30D. Суд пришел к выводу о правомерности требований.
Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Как сообщала «РГ», 34 объекта недвижимости записаны на 74-летнюю мать Фомина, живущую в Саратове. Квартиры и участки в ее собственности стали появляться с 2015 года. Сам фигурант дела еще в 2012 году, будучи серпуховским городским прокурором, купил в московском поселке Газопровод два особняка общей площадью 790 квадратных метров и землю под ними площадью три тысячи «квадратов». Лишь их стоимость превысила 180 миллионов рублей.