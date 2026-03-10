Волжский суд передал государству имущество судьи на 166 миллионов рублей

Как сообщала «РГ», 34 объекта недвижимости записаны на 74-летнюю мать Фомина, живущую в Саратове. Квартиры и участки в ее собственности стали появляться с 2015 года. Сам фигурант дела еще в 2012 году, будучи серпуховским городским прокурором, купил в московском поселке Газопровод два особняка общей площадью 790 квадратных метров и землю под ними площадью три тысячи «квадратов». Лишь их стоимость превысила 180 миллионов рублей.