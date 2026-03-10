В Италии стюардессу с Украины задержали за контрабанду украшений и часов

Внимание проверяющих в аэропорту Бергамо привлекло «настороженное поведение» бортпроводницы, прибывшей рейсом из Дубая. Женщина, имеющая в прошлом нарушения в сфере контрабанды, была остановлена после того, как в зале международных прилетов она прошла контрольный пункт, не подав соответствующих заявлений о подлежащих декларированию товарах.