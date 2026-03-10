ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал он в Telegram-канале.
Принимаются срочные меры по локализации и устранению последствий.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.