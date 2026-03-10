Воронежец до полусмерти избил битой бывшего мужа своей супруги

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения 37-летнего мужчины. Конфликт произошел вечером 7 марта. Как сообщили в полиции, причиной стала личная неприязнь на почве ревности.
Предварительно установлено, что 26-летний подозреваемый, вооружившись бейсбольной битой, намеренно встретился с 37-летним потерпевшим, который является бывшим мужем его нынешней супруги. В ходе ссоры молодой человек нанес оппоненту множественные удары битой по голове и рукам.
В результате потерпевший был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции № 2. Мужчина уже дал признательные показания. Максимальное наказание, которое ему грозит — 10 лет колонии.