Воронежец до полусмерти избил битой бывшего мужа своей супруги

Предварительно установлено, что 26-летний подозреваемый, вооружившись бейсбольной битой, намеренно встретился с 37-летним потерпевшим, который является бывшим мужем его нынешней супруги. В ходе ссоры молодой человек нанес оппоненту множественные удары битой по голове и рукам.