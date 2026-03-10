В Молдове суд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы: Он предложил деньги 13-летней школьнице за секс, а когда она отказалась, изнасиловал ее

Житель Молдовы отправится в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней. Обвинительный приговор вынесли 21-летнему жителю центральной части страны.
Инцидент произошёл в мае 2023 года. Молодой человек заманил 13-летнюю школьницу в недостроенное здание рядом с учебным заведением. Он стал предлагать девочке деньги за то, чтобы она вступила с ним в половую связь. Когда жертва отказалась, парень применил физическое насилие.
Подсудимый не признал вину, однако суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
