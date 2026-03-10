В Майкопе пациент погиб, упав в шахту лифта

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для выяснения причин, которые привели к открытию дверей лифта в нештатной ситуации и падению человека. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).