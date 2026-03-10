В Камышине мама с тремя детьми отравились угарным газом

Происшествие случилось в Камышине Волгоградской области 7 марта. По данным Инфокам, семья была доставлена в Центральную городскую больницу. По информации управления по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы, семья проживает в одной из многоэтажек в 4-ом микрорайоне. Среди пострадавших несовершеннолетних — малыш 2025 года рождения. V102.RU уточняет информацию о состоянии отравившихся в облкомздраве.