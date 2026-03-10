Трагедия в Молдове: 5-летний ребёнок сгорел в стоге сена — дети играли со спичками

Трагедия произошла в селе Распопены Шолданештского района.
Звонок в Службу 112 был получен 10 марта в 16:07. По предварительной информации ГИЧС, пламя охватило сарай площадью 4 квадратных метра, в котором хранилось сено. На место происшествия был направлен экипаж пожарных и спасателей.
Прибыв на место, они обнаружили внутри сарая тело погибшего 5-летнего ребёнка. По предварительной информации, перед началом пожара внутри строения были замечены двое играющих детей. Один из них, 11-летний, успел вовремя выбраться из сарая, в то время как младший ребёнок остался внутри.
Пожар был ликвидирован местными жителями. Предполагается, что дети могли играть со спичками, после чего загорелся стог соломы.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
