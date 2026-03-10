Трагедия в Молдове: 5-летний ребёнок сгорел в стоге сена — дети играли со спичками

Прибыв на место, они обнаружили внутри сарая тело погибшего 5-летнего ребёнка. По предварительной информации, перед началом пожара внутри строения были замечены двое играющих детей. Один из них, 11-летний, успел вовремя выбраться из сарая, в то время как младший ребёнок остался внутри.