Губернатор Богомаз: ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по мирным жителям Брянска. В результате атаки есть раненые и погибшие. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

8 марта координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинская ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. По его словам, в результате взрыва погибли 11 человек.