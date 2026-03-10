Богомаз: Задымление наблюдается в Советском районе Брянска после удара ВСУ

9 марта беспилотник ВСУ ударил по автозаправочной станции в Токмакском округе, после чего осколки летательного аппарата повредили автобус спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате удара ученики школы, а также их тренер получили ранения, после чего их госпитализировали.