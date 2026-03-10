Богомаз: Задымление наблюдается в Советском районе Брянска после удара ВСУ

После удара ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянска в Советском районе города началось задымление. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
— Задымление продуктами горения в Советском районе города Брянска 10 марта 2026 года. Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате украинской атаки есть как погибшие, так и пострадавшие. Богомаз добавил, что городские службы принимают первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий вражеских ударов.
9 марта беспилотник ВСУ ударил по автозаправочной станции в Токмакском округе, после чего осколки летательного аппарата повредили автобус спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате удара ученики школы, а также их тренер получили ранения, после чего их госпитализировали.