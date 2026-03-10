Ричмонд
В Брянске произошло задымление продуктами горения после удара ВСУ по городу

Прокуратура Брянской области открыла горячую линию после ракетного удара ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Брянске после ракетной атаки Вооруженных сил Украины по городу наблюдается задымление продуктами горения. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Задымление продуктами горения в Советском районе. Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях», — написал он.

Прокуратура Брянской области также сообщила об открытии горячей линии по вопросам соблюдения прав пострадавших жителей города в результате атаки киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянска. Как заявил Александр Богомаз, в результате террористической атаки киевского режима есть погибшие и раненые мирные граждане. В городе идет ликвидация последствий атаки ВСУ и их локализация.