В Брянске произошло задымление продуктами горения после удара ВСУ по городу

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянска. Как заявил Александр Богомаз, в результате террористической атаки киевского режима есть погибшие и раненые мирные граждане. В городе идет ликвидация последствий атаки ВСУ и их локализация.