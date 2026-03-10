Двое водителей пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали водители кроссовера «Рено Каптюр» (Renault Kaptur) и грузовой «ГАЗели». Об этом 10 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером, около 16:30, на участке трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, 68-летний владелец «Рено Каптюр» выехал на встречную полосу там, где это запрещено.
В итоге произошло столкновение с автомобилем «Эволют» (Evolute) под управлением 51-летнего водителя, а затем — с «ГАЗелью», за рулем которой находился молодой человек 23 лет.
— Пострадавшие попали в больницу, — добавили в управлении Госавтоинспекции.
Автовладельцев просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно двигаться по разметке и строго соблюдать ПДД. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
