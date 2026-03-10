Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое водителей пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

На донской трассе столкнулись две легковые машины и «ГАЗель», есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали водители кроссовера «Рено Каптюр» (Renault Kaptur) и грузовой «ГАЗели». Об этом 10 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером, около 16:30, на участке трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, 68-летний владелец «Рено Каптюр» выехал на встречную полосу там, где это запрещено.

В итоге произошло столкновение с автомобилем «Эволют» (Evolute) под управлением 51-летнего водителя, а затем — с «ГАЗелью», за рулем которой находился молодой человек 23 лет.

— Пострадавшие попали в больницу, — добавили в управлении Госавтоинспекции.

Автовладельцев просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно двигаться по разметке и строго соблюдать ПДД. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.