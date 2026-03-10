Балицкий: Два человека погибли при ударах дронов ВСУ в Запорожской области

В результате массированных ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской области, предварительно, погибли двое мужчин. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, ВСУ ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе, после чего его водитель погиб.
— Кроме того, был атакован еще один мирный житель — мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, получил смертельные ранения. В настоящий момент на территории Пологовского муниципального округа сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака с применением БПЛА, — отметил Балицкий.
Из-за прямой угрозы для жизни и безопасности специалистов их выезд на место происшествия для осмотра и проведения необходимых следственных действий пока невозможен, написал губернатор области в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям Брянска. Он уточнил, что результате атаки есть раненые и погибшие. Позднее глава региона отметил, что после ударов в Советском районе города началось задымление.