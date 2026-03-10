Вторую новорожденную нерпу спасли в Петербурге

9 марта на Ладожском озере новорожденную нерпу спасли от чаек и отправили в центр помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный в Санкт-Петербурге. Детеныша нерпы обнаружили 8 марта в окрестностях поселка Куркиекки в Карелии — один из местных жителей обратил внимание на толпу пикирующих чаек, а впоследствии на маленькую нерпу-белька на льду в шхерах. Специалисты попытались найти следы пребывания самки на льду, но ничего не нашли.