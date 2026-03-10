Ричмонд
«КП»: В Адыгее тело мужчины нашли спустя 21 день после падения в шахту лифта

В республиканской клинической больнице в Майкопе 69-летний мужчина пропал перед операцией, запланированной на 13 февраля. Позднее пациенты и персонал учреждения стали жаловаться на зловоние рядом с лифтом, и 2 марта в шахте подъемника нашли тело мужчины. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила «КП».

— По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз. Может, это был несчастный случай, а, может, нет. У него были с собой деньги, которые пропали, — предположил племянник мужчины.

Прощание с погибшим состоялось 7 марта, его тело похоронили в закрытом гробу, передает портал.

По факту случившегося Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть человека. По данным следствия, портал шахты лифта на седьмом этаже урологического отделения больницы оказался доступен для посторонних лиц, передает Telegram-канал ведомства.

7 марта москвич попытался достать ключи, провалившиеся в шахту лифта в доме на улице 26-ти Бакинских Комиссаров, после чего его ногу защемило движущимся противовесом механизма. Прибывшие на место случившегося спасатели смогли извлечь пострадавшего из шахты.