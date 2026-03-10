Грузовик протаранил семь машин на Каширском шоссе в Подмосковье

Ранее в Колпино произошло смертельное ДТП: 57-летний водитель автобуса «МАЗ» при развороте на зелёный сигнал светофора не уступил дорогу встречному Opel Astra. Водителя иномарки госпитализировали в состоянии средней тяжести, его 22-летний пассажир скончался в больнице. В салоне автобуса в момент столкновения никого не было. Полиция возбудила уголовное дело.