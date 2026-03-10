Ричмонд
Грузовик протаранил семь машин на Каширском шоссе в Подмосковье

На Каширском шоссе в Московской области произошла крупная авария с участием грузового и легковых автомобилей. Инцидент случился днём 10 марта.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной марки “Скания”, совершил попутное столкновение с семью автомобилями», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Примерно в 13:15 на 34-м километре трассы водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с 7-ю попутными автомобилями. К счастью, в аварии никто не пострадал — за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.

Ранее в Колпино произошло смертельное ДТП: 57-летний водитель автобуса «МАЗ» при развороте на зелёный сигнал светофора не уступил дорогу встречному Opel Astra. Водителя иномарки госпитализировали в состоянии средней тяжести, его 22-летний пассажир скончался в больнице. В салоне автобуса в момент столкновения никого не было. Полиция возбудила уголовное дело.

