В Брянске при ракетной атаке погибли шесть человек, 37 ранены

Ранее глава Брянской области сообщил, что вечером 10 марта по областному центру ВСУ нанесли ракетный удар. Он сообщил, что есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей и назвал случившееся терактом. По данным СМИ, Киев, предположительно, атаковал город дальнобойными ракетами Storm Shadow западного производства.