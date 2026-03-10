Ричмонд
В Брянске при ракетной атаке погибли шесть человек, 37 ранены

Все пострадавшие доставлены в Брянскую облбольницу.

В результате ракетной атаке по Брянску шесть человек погибли, 37 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены», — написал он.

По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в Брянскую облбольницу.

Ранее глава Брянской области сообщил, что вечером 10 марта по областному центру ВСУ нанесли ракетный удар. Он сообщил, что есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей и назвал случившееся терактом. По данным СМИ, Киев, предположительно, атаковал город дальнобойными ракетами Storm Shadow западного производства.