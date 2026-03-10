Ричмонд
Богомаз: Шесть человек погибли и 37 ранены при ударе ВСУ по Брянску

В результате удара по предприятию в Брянске ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) шестеро мирных граждан погибли и еще 37 получили ранения. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Новость дополняется.