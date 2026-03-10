Центр в черном дыму, есть погибшие: ВСУ атаковали Брянск ракетами 10 марта

ВСУ обстреляли Брянск дальнобойными западными ракетами, в результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 37 пострадали. По данным СМИ, российскую территорию обстреляли из дальнобойных ракет Storm Shadow.
ВСУ атаковали ракетами мирных жителей Брянска, город окутал черный дым.
Ракетную опасность в Брянской области объявили во вторник в 17.55 по мск. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить окнам. Тем, кто на момент оповещения находился на улице или в автотранспорте, глава региона рекомендовали зайти в ближайшее укрытие или другое безопасное место. Спустя почти час, в 18.42, Богомаз сообщил об отмене ракетной опасности.
Около 19.00 по мск губернатор Брянской области сообщил, что по областному центру был нанесен ракетный удар. По словам Богомаза, ВСУ намеренно атаковали мирных жителей и назвал действия противника терактом.
Позднее он сообщил о сильном задымлении продуктами горения в Советском районе и рекомендовали жителям города зайти в помещения и закрыть окна.
Что известно о погибших и раненых при ракетном ударе по Брянску.
Глава региона изначально сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые. Позднее прокуратура Брянской области в своем Telegram-канале сообщила, что пострадавшим в результате ракетного удара по Брянску оказывают медпомощь. В надзорном ведомстве также сообщили, что в результате атаки ВСУ есть погибшие, не уточнив их число.
Позднее Богомаз озвучил уточненную информацию о жертвах атаки: шестеро погибших, 37 раненых. Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Жители Брянска услышали взрывы.
Жительница Брянска рассказала aif.ru, что после объявления ракетной опасности в регионе они услышали взрыв в городе. По словам женщины, было слышно, как в небе летят ракеты, а потом появились и звуки прилетов, а центр Советского района (это центр Брянска) затянуло черным дымом. Она рассказала, что в момент сирены с ребенком пряталась в ванной, и ей было очень страшно.
По данным СМИ, предположительно, ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow. Сообщается, что ВСУ выпустили по городу не менее семи таких ракет.
Что за ракеты Storm Shadow, которыми, предположительно, атаковали Брянск.
Storm Shadow — это малозаметная тактическая крылатая ракета большой дальности базирования, она способна поражать цель на расстоянии более 250 км. Ракеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года, сейчас их производством занимается компания MBDA Missile Systems.
Ракета предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полете на сверхмалых высотах (30−40 метров), что это существенно снижает вероятность ее обнаружения противников и делает эффективным оружием для нанесения точных ударов по важным объектам. Радиус поражения Storm Shadow составляет более 25 км. Ракеты запускаются с самолетов.
С 2023 года Storm Shadow поставляются Украине, где устанавливаются на специально оборудованные для этой цели фронтовые бомбардировщики Су-24М (Fencer-D в классификации НАТО).