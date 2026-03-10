Центр в черном дыму, есть погибшие: ВСУ атаковали Брянск ракетами 10 марта

Жительница Брянска рассказала aif.ru, что после объявления ракетной опасности в регионе они услышали взрыв в городе. По словам женщины, было слышно, как в небе летят ракеты, а потом появились и звуки прилетов, а центр Советского района (это центр Брянска) затянуло черным дымом. Она рассказала, что в момент сирены с ребенком пряталась в ванной, и ей было очень страшно.