Страшное ДТП в Молдове: Восьмилетняя девочка борется за жизнь — ее на дикой скорости сбил автомобиль

Инцидент произошел вечером, 9 марта в селе Валя Пержей Тараклийского района.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его сбил автомобиль. Инцидент произошел вчера вечером, около 17:25, в селе Валя Пержей Тараклийского района, сообщают источники PulsMedia.MD.

Пострадавшей оказалась 8-летняя девочка. По предварительной информации, она выбежала на дорогу, обходя припаркованный автобус, и попала под колеса автомобиля марки Ford Fusion. За рулем машины находился 63-летний водитель.

В результате удара ребенок получил множественные тяжелые травмы. Девочку экстренно транспортировали в Институт матери и ребенка в Кишиневе.

Врачи борются за жизнь ребенка, а правоохранительные органы расследуют дело, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

