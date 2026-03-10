Богомаз: Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетной атаке на Брянск

В результате террористической ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей, ещё 37 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале после того, как лично побывал на месте происшествия и заслушал доклад главы регионального МЧС Дмитрия Енина о ходе эвакуации и ликвидации последствий.