Богомаз: Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетной атаке на Брянск

Богомаз сообщил о шести погибших и 37 раненых при ракетной атаке на Брянскую область. Видео © Telegram / AV БогомаZ.
Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. Власти призывают граждан в случае необходимости обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.
Напомним, ВСУ атаковали Брянск американскими ракетами. О массированной атаке стало известно около 18:00 мск, губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность, а жители сообщали о взрывах в разных частях города.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.