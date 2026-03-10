Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многоэтажка в Васильевке не подлежит восстановлению после удара ВСУ

Многоэтажный дом в Васильевке Запорожской области, повреждённый в результате удара ВСУ 8 марта, восстановить не удастся. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко.

Источник: Life.ru

«К сожалению, дом, по которому были нанесены самые массивные удары, не подлежит восстановлению. Всем пострадавшим, жителям, которые потеряли жильё или у которых частичное повреждение получили домовладения, оказывается необходимая помощь», — сказала она на видео в своём телеграм-канале.

Напомним, БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области. Местных жителей эвакуировали в безопасное место. Спустя пару часов тело женщины нашли под завалами многоэтажки.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше